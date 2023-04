Napoli, Giuntoli:” Io alla Juve? ho un contratto con il Napoli. Sono indiscrezioni giornalistiche”

Pochi minuti prima del fischio d’inizio del match con la Juve, il s del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a Dznn del futuro suo e di quello di Luciano Spalletti, confermato dal presidente De Laurentiis il giorno dopo Napoli-Milan:

“Il mister l’abbiamo sempre confermato. Non è tanto il momento, adesso, dopo o prima: il mister è confermatissimo e la cosa non fa notizia”. Ma anche Giuntoli è confermatissimo nonostante venga accostato alla Juve? “Sono indiscrezioni giornalistiche. Se mi chiamo fuori? Ho un contratto col Napoli e non c’è nulla”.