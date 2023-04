Monza , Palladino:”abbiano giocato una partita strepitosa”

Raffaele Palladino no sta nei propri panno e si gode la splendida vittoria in rimonta del suo Monza sulla Fiorentina:

“Devo fare i complimenti alla Fiorentina, una grande squadra che ti mette in difficoltà – le sue parole a Dazn -. Ci hanno messo in difficoltà in avvio, poi abbiamo trovato le contromisure facendo una partita strepitosa mettendo carattere e qualità. Siamo davvero soddisfatti, diamo continuità a un percorso di crescita bellissima. Ho fatto io l’applauso ai ragazzi nello spogliatoio, fantastica la prestazione. O