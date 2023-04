Fiorentina, Italiano:”archiviamo questa sconfitta… c’è un match importantissimo che ci attende”

Vincenzo Italiano incassa con diplomazia la sconfitta 3-2 contro il Monza e indirizza lo sguardo verso il prossimo impegno , la demoifinale , gara di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese.

“Eravamo partiti molto bene, non abbiamo approfittato dell’approccio morbido del Monza. Siamo andati avanti di due gol, poi non ci possiamo permettere cali di concentrazione perché siamo una squadra che se non sta al 100% puo’ permettere al Monza di rientrare e vincere la partita – ha spiegato a DAZN il tecnico della Fiorentina -. Avendo questi impegni importantissimi non esiste sparire dalla partita in questo modo, siamo obbligati ad archiviare perché ora c’é una partita troppo importante”