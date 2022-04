Venezia , Zanetti:”gli episodi non girano dalla parte nostra”

La sconfitta contro l’Atalanta , non aiuta il venezia nella corsa alla salvezza., ma Paolo Zanetti non ha alcuna intenzione di mollare. “

Gli episodi non girano mai dalla nostra parte, in una partita già di per sé difficile e in una condizione psicologica non semplice – ha commentato il tecnico a Dazn -. Non so perché ci siamo abbassati cosi tanto il loro uno due ci ha messo in difficoltà abbiamo messo fuori la testa quando era ormai troppo tardi. Tutti mi conoscono e sanno che non sono uno che molla, mi prendo tutte le mie responsabilità”.