MotoGp Gp Portogallo Qualifiche – Pole positions di Zarco.

il francese Johann Zarco ha conquistato lampole positions nel Gp dl Portogallo quinta tappa della MotoGP 2022

Il pilota del Team Pramac Ducati l’ha ottenuta con il crono di 1:42.003 proprio sotto alla bandiera a scacchi.

Qualifica caratterizzata dalla pista bagnata , con Bagnaia e Bastianini che hanno azzardato a sostituire le gonmme con le slick. Entrambi sono caduti, Bagnaia botta alla spalla , Bastianini un botta alla mano destra .

Per Zarco si tratta della settima pole in top class, la 58esima per la Ducati, alla sua terza pole stagionale dopo quelle di Losail e Austin di Jorge Martin.

In prima fila con Zarco l’ottimo Joan Mir con la Suzuki e l’Aprilia di Aleix Espargarò, tornata protagonista. Jack Miller con la Ducati Factory aprirà la seconda fila dove troviamo anche la Yamaha del Campione in carica Fabio Quartararo e il rookie Ducati Mooney VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi. Grande weekend fino a questo momento per il “Bez”, che centra un grandissimo sesto posto alla sua quinta qualifica in MotoGP.

MotoGp Qualifica 2 Portimao – GP Portogallo – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 5 Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:42.003 2 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:42.198 0.195 3 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing 1:42.235 0.232 4 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:42.503 0.500 5 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:42.716 0.713 6 72 Marco Bezzecchi Ducati Mooney Vr46 Racing Team 1:42.716 0.713 7 73 Alex Marquez Honda Lcr Honda Castrol 1:42.903 0.900 8 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team 1:43.179 1.176 9 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team 1:43.575 1.572 10 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team 1:43.832 1.829 11 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 1:44.066 2.063 12 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 1:44.710 2.707