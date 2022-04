F1 , Gp Emilia Romagna. Verstappen su tutti

Nax Vrestappe sfid a leclerc nei 21 giri della Sprin Race qualifiche del Gran premio Emilia Romagna.

Alla fine è l’olandese a prevalere sul ferrarista quest’ultimno ha tenuto la leadrship per trequarti di gara , poi problemi ai pneumatici con il recupero del pilota campione del mondo .

Sergio Perez completa il podio mentre Carlos Sainz rimonta dalla decima casella del via fino al quarto posto finale. Norris e Ricciardo quinto e sesto con le McLaren. Mercedes fuori dalla top ten: undicesimo Russell, addirittura quattordicesimo Hamilton!

Leclerc scatta meglio di Verstappen e prende la testa della gara davanti all’olandese ed a Norris che non riesce ad approfittare della partenza imperfetta del campione del mondo. Battaglia serrata tra Perez, Ricciardo e Magnussen al Tamburello ma passano tutti e tre. Alonso perde un paio di posizioni. Safety car per l’uscita di pista di Guanyu Zhou alla Piratella dopo un contatto con Pierre Gasly. La gara riparte al quinto dei ventuno giri in programma: Leclerc tiene la prima posizione. Al settimo passaggio Sainz supera Alonso e sale al settimo posto (tre guadagnati dal via), all’ottavo Perez supera Magnussen davanti ai box per il quarto. Il danese scala poi in settima posizione, superato anche da Ricciardo e Sainz.