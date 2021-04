Qualificazioni EHF Euro 2022-Italia – Bielorussia il 29 aprile al Centro Tecnico Federale di Chieti

Il Centro Tecnico Federale – «La Casa della Pallamano», a Chieti, si prepara ad accogliere la Nazionale maschile. Saranno in 21 a radunarsi dal 23 aprile agli ordini del Direttore Tecnico, Riccardo Trillini, a una settimana dalla decisiva sfida casalinga del prossimo 29 aprile (ore 19:00), sempre nell’impianto abruzzese, contro la Bielorussia e valida per la quinta giornata del Gruppo 6 di qualificazione agli EHF EURO 2022 di Ungheria e Slovacchia. (foto: Domenico Ebner esulta)

Con due punti all’attivo grazie alla vittoria di gennaio ai danni della Lettonia, poi difesa nel bilancio complessivo degli scontri diretti coi lettoni (+7 nella differenza reti), la situazione attuale degli azzurri lascia aperta ogni possibilità di passaggio del turno. Ad una condizione: battendo la Bielorussia, poiché altri due punti garantirebbero le necessarie chances di rientrare nella classifica delle migliori terze.

LA FORMULA. Il meccanismo di qualificazione assicura il lasciapassare per gli Europei alle prime due di ogni girone, ma anche alle quattro migliori terze tra tutti gli otto raggruppamenti. La speciale classifica tra queste squadre è stilata tenendo conto dei soli risultati riportati contro prima e seconda del proprio girone e quindi, nel caso dell’Italia, contro la Bielorussia il 29 aprile o contro la Norvegia poi in trasferta il 2 maggio. A proposito: la sfida contro i norvegesi si disputerà sul neutro di Valmiera, in Lettonia, a seguito delle disposizioni EHF causate delle restrizioni anti-Covid imposte dal governo scandinavo.

All’andata in Bielorussia, il 10 marzo scorso a Minsk, i padroni di casa si erano imposti col risultato di 37-32. Tuttavia il bilancio dello scontro diretto in questo caso non avrà influenza sul piazzamento dell’Italia che, come detto, avrà invece l’assoluta necessità di fare risultato pieno. In questo senso va inoltre precisato che sarà comunque necessario attendere il completamento delle gare di tutti i gironi, e quindi la data del 2 maggio, per avere il quadro della situazione definitivo.

I CONVOCATI. La novità principale – in negativo – è rappresentata dal forfait del capitano Andrea Parisini, assente dopo l’infortunio rimediato in Lidl Starligue con l’Istres. A sostituirlo nella batteria dei pivot sarà Diego Strappini, classe 1992 della Santarelli Cingoli. Di contro le note liete tra i convocati sono i rientri dei centrali Dean Turkovic e Marco Mengon. Aggregato al gruppo anche Kreshnik Kasa.

L’elenco degli atleti convocati a «La Casa della Pallamano» di Chieti:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Hannover \ GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Cingoli), Pasqualino Di Giandomenico (PO – 1994 – Conversano)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Ego Siena), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Trieste), Giovanni Nardin (AS – 2000 – Raimond Sassari), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Balonmano Nava \ ESP), Martin Sonnerer (AD – 1992 – Bolzano), Thomas Bortoli (AD – 2002 – Cassano Magnago), Leo Prantner (AD – 2001 – Alperia Merano)

TERZINI E CENTRALI: Davide Bulzamini (TS – 1995 – Incarlopsa Cuenca \ ESP), Giacomo Savini (CE – 1998 – Guadalajara \ ESP), Marco Mengon (CE – 2000 – Cesson Rennes \ FRA), Max Prantner (TD – 2000 – Alperia Merano), Michele Skatar (TD – 1985 – Bolzano), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Ego Siena), Dean Turkovic (CE – 1987 – Bolzano), Kreshnik Kasa (TS – 2001 – Ego Siena)

PIVOT: Martin Doldan (PI – 1987 – Incarlopsa Cuenca \ESP), Oliver Martini (PI – 2001 – Alperia Merano), Diego Strappini (PI – 1992 – Santarelli Cingoli)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (direttore tecnico), Jurgen Prantner (vice-allenatore), Leonardo Lopasso (portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Giorgio Princi, Vincenzo Silvestri, Matteo Nuccelli

CAPI DELEGAZIONE: Flavio Bientinesi, Marcello Visconti

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

Il calendario e i risultati dell’Italia nel Gruppo 6:

Round Data Orario Sede Partita Risultato R2 8 novembre 2020 h 18:00 Pescara Italia – Norvegia 24-39 R3 7 gennaio 2021 h 20:30 Chieti Italia – Lettonia 28-17 R4 10 gennaio 2021 h 14:10 Valmiera Lettonia – Italia 31-29 R1 10 marzo 2021 h 16:00 Minsk Bielorussia – Italia 37-32 R5 29 aprile 2021 h 19:00 Chieti Italia – Bielorussia R6 2 maggio 2021 h 18:00 Valmiera Norvegia – Italia

La classifica attuale del girone con il numero di partite giocate:

Bielorussia 6 pti (4 partite), Norvegia 4 (3), Italia 2 (2), Lettonia 2 (2)

Il quadro completo delle qualificazioni agli EHF EURO 2022 è consultabile su www.eurohandball.com.