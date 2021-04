Mondiali Youth M/F Kielce 2021: 3 Bronzi per gli azzurri Bravissimi

E’ in corso, presso la Hala Legionow sports complex di Kielce in Polonia, l’edizione 2021 dei Mondiali M/F Youth, le cui finali sono in programma il prossimo 23 aprile p.v.





Oggi sono Si sono svolte le semifnali, in cui sono saliti sul ring tre azzurri: Baldassi 56 Kg UOMINI, Ayari 51 Kg DONNE e Prisciandaro 48 KG Donne.



Nessuno dei nostri ragazzi, purtroppo, è riuscito a raggiungere le finalissime, ma tutti e tre hanno fornito grandissime prestazioni, onorando la boxe tricolore e guadagnandosi un meritatissimo bronzo a tetsa.



Domani (21/4) verrà rispettato l’unico giorno di riposo, cui seguiranno le finali femminili (22/4) e quelle maschili (23/4).



RISULTATI SEMIFINALI AZZURRI:



DONNE



Semifinale 48 Kg Prisciandaro vs Gitika IND 0-5 (Bronzo per Prisciandaro)



Semifinale 51 Kg Ayari vs CHANU NAOREM IND 0-5 (Bronzo per Ayari)



UOMINI



Semifinale 56 Kg Baldassi vs Sachin IND 1-4 (Bronzo per Baldassi)



“Le ragazze hanno dato tutto” queste le parole di Coach Calabrese”non posso che fargli un enorme applauso.”



“Un grande Baldassi” dicono in coro Coach Cappai e Stifani “avrebbe meritato miglior sorte”