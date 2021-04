L’Asd Alfa Maserà torna in pedana e vince 15 medaglie

5 ori, 7 argenti e 3 bronzi all’individuale silver FGI di ginnastica ritmica.Si è svolta lo scorso weekend al Palaberta di Montegrotto Terme la gara individuale Silver FGI di ginnastica ritmica riservata alle ginnaste della provincia di Padova.(foto, Elena Vendramin in azione con la palla)

Dopo oltre un anno di stop, dovuto alla sospensione delle competizioni causa Covid, anche le nostre agoniste sono finalmente tornate a gareggiare conquistando complessivamente ben 15 medaglie. Grande la soddisfazione delle tecniche Francesca Sette, Erika Berion e Francesca Nalin che sono riuscite a preparare al meglio le ginnaste in questi mesi difficili lavorando non solo sull’aspetto tecnico ma, soprattutto, su quello psicologico e motivazionale.

Elena Vendramin vince l’oro nella categoria Senior 1 livello LD al debutto in questa categoria mentre tra le Junior 2, Martina Maniero e Carlotta Ercolini chiudono rispettivamente al terzo e quarto posto con l’attrezzo palla ma purtroppo perdono qualche posizione in classifica generale finendo in sesta e undicesima posizione.

Elena Vendrami attestato

Doppietta Alfa sul podio della categoria Junior 1 LC: Gaia Ruvoletto e Anna Cecchinato sono rispettivamente prima e seconda! Un po’ di rammarico invece per Anna Sergiano e Martina Coruzzi che, in testa alla classifica provvisoria A4 LC con il corpo libero, chiudono la gara rispettivamente in quinta e sesta posizione per qualche imprecisione di troppo con l’attrezzo.

La Junior 3 LB1 Alice Pegoraro sale sul secondo gradino del podio, piazzamento ottenuto anche da Marta Zorzi tra le Senior 1 LB1, categoria nella quale Anna Barison chiude quarta, a solo un decimo di punto dal podio.

Nella categoria LB1 Allieve 1, Linda Ruvoletto, classe 2012, centra il podio e arriva seconda, mentre la compagna Melissa Zaggia ottiene il terzo punteggio di gara. Sesta, nella stessa fascia, Anita Sartorato ed è invece d’argento la medaglia di Ambra Murana che si piazza al secondo posto tra le Allieve 2 LB1.

La piccola Anna Baratto è terza tra le Allieve 1 A1, su ben 27 ginnaste. Buoni i piazzamenti anche delle compagne Martina Buccella, Aurora Bajari e Evelina Antoloaie, rispettivamente quinta, undicesima e dodicesima classificate nella medesima categoria.

Serena Leone e Siria Martin, invece, ottengono il secondo e il terzo posto tra le A4 A1 mentre la coetanea Valentina Rossetto si ferma ai piedi del podio nella fascia B1, così come Alice Russo tra le S1 A1.

Sono d’oro poi le medaglie di Sophia Diallo Rama e di Aurora Berto, prime classificate nelle categorie J1 e J2 A1.

Infine, nella categoria J3 A1, dominio delle atlete Alfa: Marta Minelle ed Elena Pistillo ottengono il primo e il secondo posto!

“Non possiamo che essere orgogliosi di queste ginnaste!” – il commento di Simone Piva, Presidente dell’Asd Alfa Maserà – “Sono passati 14 mesi dalla loro ultima gara e sicuramente non è stato facile continuare a svolgere nel frattempo la nostra attività agonista tra periodi di sospensione, conseguenti lezioni online, protocolli rigidissimi in palestra. Ma ne è valsa davvero la pena e speriamo che questo sia solo l’inizio di un graduale ritorno alla normalità.

Monica Sette