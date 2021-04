Football Americano: preview week 2 campionato seconda divisione

Sono solo tre le partite in programma nel weekend per il campionato ‘cadetto’, con la sfida tra Skorpions Varese e Daemons Cernusco allo Stadio F. Ossola di Varese che vale già la testa del Girone B.

Seconda giornata di Regular Season in Seconda Divisione e solo tre le partite in programma, tutte riguardanti i Gironi B e D.

E’ già sfida per la testa della classifica nel Girone B, con gli Skorpions Varese che ospiteranno i Daemons Cernusco nella bellissima cornice di un rinnovato Stadio F. Ossola, a Varese. Gli scorpioni della Città Giardino arrivano da una roboante vittoria contro i Lions Bergamo, maturata con un’intensità e compattezza di squadra che ha impressionato tutti gli addetti ai lavori. La ‘cura’ di coach Holt ha dato subito i suoi frutti, così come il grande lavoro svolto dalla società sul proprio vivaio negli ultimi 5-6 anni: gli Skorpions giocano a memoria e giocano bene, potendo contare su un roster di atleti che, nella maggior parte dei casi, è nato e cresciuto in questa squadra. Gli avversari, però, stavolta sono i Daemons, che nella prima giornata si sono sbarazzati piuttosto agilmente dei Frogs e che certamente arriveranno all’Ossola con la giusta determinazione. Da anni ai vertici delle classifiche giovanili e di questo Campionato, il team di Cernusco cerca la consacrazione in questo 2021 e quello di sabato sera sarà un primo, fondamentale banco di prova per le loro ambizioni. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Be.Pi Sport (link a seguire).

Deamons vs Frogs

Sabato sera, a Venezia, primo appuntamento in casa per Venezia A.F.T., reduce dalla bella e assai combattuta vittoria sui Redskins Verona. L’esordio in Seconda Divisione non poteva essere migliore, diversamente da quanto accaduto ai Sentinels Isonzo, battuti piuttosto malamente dai Mastini Verona sabato scorso. Una settimana può essere poca per trovare le soluzioni a tutti gli errori commessi, ma certamente ci aspettiamo una grande reazione dai Sentinels, che sono ripartiti dopo il lungo stop con la chiara intenzione di migliorare il ranking 2019.

Chiuderanno la Week 2 Frogs Legnano e Lions Bergamo, entrambe piuttosto deluse dal risultato della prima giornata. Le sensazioni maturate nel corso di questi mesi di allenamento erano molto diverse, ma la prova del campo, cui tutti mancavano da tanto, troppo tempo, si è dimostrata più dura del previsto e i rispettivi coaching staff avranno dovuto rapidamente resettare tutto per provare a ribaltare sin da subito la situazione. Frogs vs Lions sarà comunque e in qualunque caso una sfida tutta da godere, piena di significato tra due squadre dal passato glorioso. Le rane nero-argento scenderanno in campo, inoltre, con una motivazione in più: onorare la memoria del compianto Ave Corvi, indimenticabile Centro di quell’armata invincibile che erano i Frogs negli anni ’80, vittima del Covid e scomparso questa settimana. A lui va il ricordo commosso della Fidaf e di tutti gli appassionati.

Programma:

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE – WEEK 2

Sabato, 24 aprile

h. 18:30 Skorpions Varese vs Daemons Cernusco – Diretta streaming:

https://www.facebook.com/bepisport

h. 20:30 Venezia A.F.T. vs Sentinels Isonzo

Domenica, 25 aprile

h. 14:30 Frogs Legnano vs Lions Bergamo – Diretta streaming (Twitch, Facebook e Youtube):

Come per tutti i campionati, vi invitiamo a seguire i risultati LIVE sulla nostra web app Gameday (https://gameday.fidaf.org/), dove troverete anche i link diretti agli streaming.

Ph. Credits: @Photo/VebPam