Qualicazazioni Euro 2024- Iralia – Inghilterra. Le probabili formazioni

Italia-Inghilterra, le probabili formazioni della partita: Mancini lancia Retegui titolare





Al Maradona di Napoli primo gara qualificazini Europei 2024. L’Italia scenderà in campo contro la Temibile Inghilterra.

Diversi assenti per infortunio per Mancini e Southgate. Il c.t. azzurro in avanti punta su Berardi,Retegui e Pellegrini

Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. All: Mancini

Inghilterra (4-3-3) – Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden. All: Southgate