Mondiali Femminili New Delhi 2023 – QUARTI DI FINALE: Irma testa 57 Kg e Sirine Charrabi 52 Kg volano in semifinale, Sconfitte per la Sorrentino 50 Kg e la Savchuk 54 Kg

Il Mondiale Elite Femminile 2023, indetto dall’IBA e organizzato dalla federboxe indiana è in corso di svolgimento in quel del K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India).



Kermesse iridata, cui partecipano 380 atlete (di cui 8 azzurre, ndr) in rappresentanza di 74 nazioni, il cui programma è il seguente: 16-23 Marzo Fasi Preliminari; 24 Marzo Giornata di Riposo; 25-26 Marzo FINALISSIME.



Oggi nei quarti sono 4 le azzurre sul ring:



La 52 Kg Sirine Charaabi si qualifica per le semifinali grazie al 5-0 inflitto nei quarti alla mongola OYUNTSETSEG. L’Azzurra contederà il pass per la finale alla giapponese Kinoshita.



Ed è semifinale anche per la 57 Kg Irma Testa che, supernando nei 4° la brasiliana Romeu, boxerà per l’accesso alla finale con la francese Zidani.



Si fermano ai quarti sia la 50 Kg Sorrentino, superata dalla colombiana Valencia per 4-1, sia la 54 Kg Savchuk, sconfitta 5-0 dalla mongola MUNGUNTSETSEG.



Domani (323/3) quindi saranno due le azzurre tra le protagoniste delle semifinali:



Semifinale 52 Kg Charaabi vs Kinoshita JPN

Semifinale 57 Kg Testa vs Zidani FRA



L’evento è integralmente trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube dell’IBA



16/3

16° 52 Kg Charaabi vs Kamarudin SGP 5-0

32° 54 Kg Savchuk vs Rosil SGP WRSC 2° Round



17/3

16° 60 Kg Mesiano vs Yang CHN 0-5



18/3

16° 48 Kg Bonatti vs Fozilova UZB 0-5

16° 66 Kg Carini vs Sovinco FRA RING A H 15.45

16° 54 Kg Savchuk vs Zekic SRB 5-0



19/3

16° 57 Kg Testa vs Reyes GUA 4-1

16° 50 Kg Sorrentino vs Paltseva RUS 4-1



20/3

8° 52 Kg Charaabi vs Suraci AUS 5-0

8° 54 Kg Savchuk vs ECHEGARAY AUS 4-1



21/3

8° 57 Kg Testa vs Thi Thanh Hao VIE 5-0

8° 63 Kg Canfora vs Camilo COL RING W RSC 1 ROUND

8° 50 Kg Sorrentino vs Rosado PUR 5-0



22/3

23/3

Semifinale 52 Kg Charaabi vs Kinoshita JPN

Semifinale 57 Kg Testa vs Zidani FRA



L’italia Boxing Team: 48 Kg Roberta Bonatti

50 Kg Giordana Sorrentino

52 Kg Sirine Chaarabi

54 Kg Olena Savchuk

57 Kg IRMA Testa

60 Kg Alessia Mesiano

63 Kg Susie Canfora

