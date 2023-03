Isola d’Elba la Capoliveri Legend XCO

Nel weekend di Pasqua, sabato 8 e domenica 9 aprile, l’isola d’Elba sarà teatro di una spettacolare due giorni che vedrà in sella i migliori biker nazionali ed internazionali per la Capoliveri Legend XCO, prova degli Internazionali d’Italia Series e gara Internazionale UCI HC. I partecipanti saranno chiamati a sfidarsi su circuiti sterrati, curve e drop adrenalinici nello scenario unico di quest’isola vocata all’outdoor e alle due ruote. Sarà infatti possibile prendere parte a un’esperienza di sport e divertimento in un luogo speciale, che ha fatto la storia di questo territorio: le Vecchie Miniere del Vallone Alto sul Monte Calamita.

Le gare avranno inizio venerdì 7 aprile con le prove libere sul percorso, in preparazione delle gare internazionali di sabato 8 aprile: si svolgeranno prima con le UCI XCO Junior Series e a seguire le Categorie Open. Domenica 9 aprile sarà la volta invece della Elba Bike Legend Young, in cui si sfideranno le categorie esordienti e gli allievi, e della Mini Legend Elba Bike, in cui concorreranno anche i più piccoli.

foto: Mario Pierguidi