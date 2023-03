Esclusive Casa Napoli- Calaiò: Osimhen come Haaland, i media nazionali dovrebbero dare più visibilità al Napoli

Durante lo speciale di Uanm Che Napoli, prodotto da CasaNapoli.Net e condotto da Roberto Stanzione, conduttore e addetto stampa del Gruppo Unione Azzurra Nel Mondo, è intervenuto l’ex azzurro Emanuele Calaiò.

L’ex Punta del Napoli ha approfondito lo splendido momento del Napoli analizzando anche alcuni aspetti di Osimhen e di Spalletti che ha proiettato gli azzurri ai quarti di Di Champions League.

Cosa pensi di questa stagione storica del Napoli e se dopo lo scudetto si può puntare anche alla Champions ?

In questa stagione il Napoli ha fatto un campionato strepitoso, merito di Luciano Spalletti che ha fatto un grande lavoro, dopo i cambiamenti avvenuti in estate e merito anche della dirigenza che ha acquistato dei giocatori giovani e prospettici da valorizzare ed in futuro fruttare grandi plusvalenze.

Il Napoli vince con tutti anche partite difficili che in passato creavano problemi. Sulla Champions ha avuto un ottimo sorteggio, con merito si trova lì ed ora ha il dovere di provarci, perché sta dimostrando di essere tra le migliori in Europa e con un po di fortuna potrebbe accadere di tutto

Victor Osimhen, un attaccante entrato di diritto tra i più forti d’Europa?

su Osimhen è il suo terzo anno dopo un biennio di problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. In questa stagione è migliorato molto tatticamente ,tecnicamente e di testa perfezionando la sua grandissima elevazione .

Il percorso di miglioramento deve continuare nelle giocate, imparare ad essere più pulito soprattutto nelle aperture e nel difendere palla e anche nel gestirsi fisicamente durante la partita .

Comunque per me attualmente è al pari di Haaland e prevedo il suo nome al centro del calciomercato estivo . Per me i media nazionali non stanno dando grande visibilità a questo grande giocatore e al suo percorso, lo stesso vale per il Napoli.

Lo senti anche un po tuo questo scudetto dopo aver partecipato alla scalata dalla C alla serie A?

Il Napoli è partito con la rifondazione dopo il fallimento e si capiva il progetto chiaro del presidente Aurelio De Laurentiis che era quello di riportare il Napoli ad alti livelli.

Io personalmente con quel gruppo abbiamo contribuito alla scalata portando il Napoli dai campi di Gela a quelli prestigiosi della serie A e poi dopo nel paradiso della Champions, quindi in piccola percentuale lo sento anche nel mio cuore questo Scudetto .

Lo sento mio anche per la passione di mio figlio che è napoletano e tifossisimo del Napoli ,perché vivo in questa Città e infine per la mia fede azzurra . Saluto tutti i Napoli Club nel Mondo sperando di festeggiare tutti uniti in un’ estate tutta azzurra.