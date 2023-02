Inter- Porto 1-0 , decide Lukaku

Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League l’Inter batte 1-0 il Porto a San Siro.Foto GdS – leonardo Bellafemina.

Match equilibrato ospiti che pressano i nerazzurri , la squadra di Inzaghi non trova le gisute geometrie e spazi per costruire azioni pericolose. . La prima occasione al 13’ con Lautaro , colpo di testa palla che termina alto.

Al 18’ ci prova Calhanoglu il tiro respinto in corner. Al 36’ si fa vedere anche il Porto, con una conclusione potente di Grujic respinta da Onana, Galeno sulla respinta manca il bersaglio grosso.

Prima dle riposo bastoni sfiora il gol di testa con salvataggio di Diogo Costa .

A inizio ripresa ci prova Barella al 52’. Il Porto risponde prima con il tiro di Taremi, poi con la doppia occasione di Sanusi respinta altrettante volte da un super Onana.

Al 78’ l’Inter pasaa in superiorità numerica , espulso Otavio già ammanito.

I nerazzurri ne approfittano e all’86’ trovano l’1-0: Barella crossa dalla destra, Lukaku stacca di testa e colpisce il palo, ma è rapido a fiondarsi sulla ribattuta e ad insaccare con il sinistro. Finisce 1-0, risultato importante per la squadra di Inzaghi, in vista del ritorno in programma per il prossimo 14 Marzo.

IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana ; Skriniar (36’ st. Dumfries ), Acerbi , Bastoni ; Darmian , Barella , Calhanoglu , Mkhitaryan (26’ st Brozovic ), Dimarco (13’ st Gosens ); L. Martinez , Dzeko (13’ st Lukaku ). A disp.: Handanovic, Cordaz, de Vrij, D’Ambrosio, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Carboni. All.: Inzaghi 6

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa ; Joao Mario (47’ st. Borges), Pepe , Marcano , Sanusi ; Grujic , Uribe ; Pepe , Otavio , Galeno (6’ st Evanilson ); Taremi (38’ st Wendell). A disp.: Ramos, Carmo, Cardoso, R. Conceiçao, Franco, Eustaquio, Folha, Namaso, T. Martinez. All.: S. Conceiçao

Arbitro: Jovanovic (Serbia)

Marcatori: 41′ st Lukaku

Ammoniti: Dimarco (I), Otavio (P), Pepê (P)

Espulsi: Otavio, per doppia ammonizione (P)