EUROPA LEAGUE – Roma – Salisburgo. Le probabili formazioni

Roma- Salisburgo , stasera ore 21 allo stadio Olimpico , match di ritorno dei sedicesimi di finale Europa League

Ai giallorossi lo attende un match difficile contro la squadra austrica . Per passare il turno la squadra di Mourinho deve ribaltare l’ 1-0 dell’andata e vincere almeno oin due gol di scarto.

Buone noizie per Mourìinho , Lorenzo Pellegrini sarà regolarmente in campo . Qualche dubbio in più per Abraham e Dybala. A centrocampo ci sarà il sempre presente Cristante e con lui Matic. Sugli esterni sicuro del posto Zalewski, con Spinazzola che si candida a partire titolare dopo l’ultima buona prova. In difesa inamovibili Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio.

Nel Salisburgo non ci sarà Pavlovic squalificato ammonito nella gara d’andata (era diffidato) al suo posto Bernardo. In attacco certo del posto Okafor, ballottaggio Fernando-Adamu.

Roma-Salisburgo, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Wober, Ulmer; Sucic, Seiwald, Kjaergraad; Adamu; Adamu, Okafor. All. Jaissle.