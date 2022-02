Totti e le voci su Ilary Blasi: “Notizie false, attenzione ci sono i bambini di mezzo”

“L’ex capitano della Roma su Instagram: “Sono stanco di smentire”

“Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete, vi chiedo di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati e sinceramente mi sono stancato di dover smentire”: Francesco Totti, con un video in una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram, smentisce le voci di separazione dalla moglie Ilary Blasi circolate in queste ore.