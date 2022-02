Serie B – i posticipi di oggi. Risultati e classifica

Cinque gare hanmo chiuso la 25^ giornata Campionato serie B.

Prima sconfitta in questa stagione del Lecce allo stadio di Via del Mare. Il Cittadella passa 2 a 1. Cinquina del Benevento al Como. Crotone – Cosenza finisce in parità (3-3) con il ‘pitagorico’ Maric autore di un tripletta . Il Frosinone si conferma allo stadio Stripe , dopo Brescia arriva il suiccesso contro la Reggina.

Risultati

Brescia 2-0 Ascoli

19′ e 52′ Palacio

Lecce 1-2 Cittadella

1′ Antonucci (C), 65′ Tounkara (C), 88′ Coda (L)

Benevento 5-0 Como

12′ rig. e 49′ Forte, 21′ rig. e 38′ Insigne, 62′ Acampora

Crotone 3-3 Cosenza

3 0′ Laura (Cs), 45+3′ Rigione (Cs). 52′, 56′ rig. e 90+2′ Maric (Kr), 63′ Liotti (Cs)

Frosinone 3-0 Reggina

48′ Charpentier, 69′ Ciano, 89′ Canotto

La Classifica

Brescia 47

Cremonese 46

Pisa 46

Lecce 46

Monza 44

Benevento 43

Perugia 41

Frosinone 41

Ascoli 39

Cittadella 38

Como 34

Reggina 32

Ternana 31

Parma 29

Spal 27

Alessandria 23

Cosenza 20

L.R. Vicenza 15

Crotone 15

Pordenone 12