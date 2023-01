Besket -Serie A

Sedidicesima giornata di Serie A di basket: arrivano le sconfitte di Milano a Reggio Emilia 73-68 e Bologna che brucia 24 punti di vantaggio contro Brindisi, che vince 78-77.

Due punti anche per Tortona (79-74 contro Scafati). Varese non tiene il ritmo di Pesaro e perde 90-80 contro Trento, che aggancia proprio l’Openjobmetis in classifica. Trieste batte Venezia 81-72, Treviso vince a Brescia 81-80. Napoli domina Sassari 93-83.

I Risultati

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 73-68

HAPPY CASA BRINDISI – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 78-77

BERTRAM YACHTS DERTHONA – GIVOVA SCAFATI 79-74

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – OPENJOBMETIS VARESE 90-80

UMANA REYER VENEZIA – PALLACANESTRO TRIESTE 72-81

GERMANI BRESCIA – NUTRIBULLET TREVISO 80-81

GEVI NAPOLI – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 93-83