Serie A: Spezia-Sampdoria 1-0

Lo Spezia centra la terza vittoria consecutiva .Il ritorno di Giampaolo sulla panchina nn porta fortuna ai blucerchiati.

Primo tempo poco emozionante. Poi il match si accende nella ripresa: al 69’ Verde sigla il gol vittoria con un destro al volo su cross dalla destra di Agudelo. I blucerchiati non riescono a reagire, complice anche l’espulsione per doppio giallo di Ekdal. Finisce 1-0 e Thiago Motta fugge dalla zona retrocessione.

IL TABELLINO

SPEZIA-SAMPDORIA 1-0

Spezia (4-3-3): Provedel ; Amian , Erlic , Nikolaou ; Gyasi, Sala (29’ st Ferrer ), Kiwior , Kovalenkov (20’ st Agudelo ), Reca ; Verde (41’ st Antiste ), Manaj (29’ st Nzola ). A disp.: Zoet, Hristov, Sher, Nguiamba, Zovko, Strelec, Bertola. All.: Thiago Motta

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone ; Bereszynski , Ferrari (46’ st Torregrossa ), Magnani ; Candreva , Rincon , Ekdal , Thorsby (32’ st Vieira ), Augello (32’ st Murru ); Gabbiadini , Caputo . A disp.: Chabot, Torregrossa, Ciervo, Conti, Askildsen, Dragusin, Yepes, Ravaglia, Saio, Trimboli. All.: Giampaolo

Arbitro: Manganiello

Marcatore: 24’ st Verde

Ammoniti: Erlic (Sp), Thorsby (Sa), Rincon (Sa), Verde (Sp)

Espulsi: al 28’ st Ekdal (Sa) per doppia ammonizione