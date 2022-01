Serie A: Cagliari – Fiorentina 1-1

Nel match delle 12,30 cagliari -Fioenrina finisce 1 a 1.

All’9′ la Viola spreca con Biraghi il vantaggio , il calcio di rigore è parato da radonovic.

Il caglairi risponde con due legni con Joao Pedro (25′) e Marin (47′). A inizio ripresa il brasiliano beffa Terracciano con una palombella di testa (47′), poi si fa respingere il rigore (dubbio) del 2-0 al 63′. La Viola rimane in 10 per il rosso a Odriozola, ma trova il pareggio con l’ex Sottil al 75′. Cagklairi che sale a 17 puti , la Fiorentina aggancia la lazio a quota 36.

IL TABELLINO

CAGLIARI-FIORENTINA 1-1

Cagliari (3-5-2): Radunovic ; Goldaniga (50′ st Ceppitelli), Altare (1′ st Lovato ), Obert ; Zappa , Marin , Grassi (29′ st Kourfalidis ), Dalbert (36′ st Gagliano), Bellanova ; Pereiro , Joao Pedro . A disp.: Aresti, Lolic, Ladinetti, Palomba, Iovu, Tramoni. All.: Mazzarri

Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Odriozola , Milenkovic , Igor , Biraghi ; Castrovilli (1′ st Maleh ), Torreira , Bonaventura ; Ikoné (15′ st Sottil – 46′ st Nastasic), Piatek (24′ st Venuti ), Gonzalez . A disp.: Rosati, Dragowski, Callejon, Pulgar, Terzic, Duncan, Munteanu, Kokorin. All.: Italiano

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 2′ st Joao Pedro (C), 30′ st Sottil (F)

Ammoniti: Altare (C), Biraghi (F), Sottil (F), Joao Pedro (C), Ceppitelli (C), Maleh (F)

Espulsi: Al 21′ st Odriozola (F) per proteste

Note: All’8′ Radunovic para un rigore a Biraghi. Al 23′ st Terracciano para il penalty di Joao Pedro