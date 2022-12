Christmas Day. Il Natale si festeggia alle Capannelle. Venerdì 23 dicembre il Weather Christmas Day

All’Ippodromo Capannelle, come ogni anno, si festeggia in pista in attesa del Natale. In programma un super venerdì, l’ALL WEATHER CHRISTMAS DAY, giornata ideale per lo scambio degli auguri e per godersi un interessante pomeriggio di corse al galoppo.

Una sorta di Champion Day ma riservato alla sola pista all weather e ai suoi protagonisti consueti. In campo la bellezza di 76 cavalli partenti in sei prove, tutti handicap, con una media partenti di quasi 13 per corsa, a testimonianza ulteriore del ruolo imprescindibile che Capannelle interpreta sempre con la stessa passione per il galoppo italiano.

Il via alle 13.25 con la prova per gli sprinters sui 1200: ai nastri di partenza in 11 capeggiati da Dream House, Powerline, Agenore, ma attenzione anche a Puerto Princesa, Altalune e April Galaxy.

Subito dopo, seconda corsa alle ore 13.55 con gli amatori sul miglio, ancora in 11. Fari puntati su Smart Rag, Damble, Kaed e Curandero, ma guai a trascurare Gates of Horn, Dottor Zivago e Zia Rosa. Una corsa incerta e fascinosa.

Terza corsa alle 14.35, i 1500 metri riservati ai cavalli di due anni. Saranno in 12, capeggiati da Sicilia Cabaret ed Esclusiva, ma un occhio di riguardo lo meritano anche Little Wise Girl e Glory of Sky.

Nella quarta corsa, alle 15.10, scenderanno in pista i tre anni miler. Favoriti Man in Promise e Mr Freedom Wind, ma intrigano City Strets e Lupo Bianco, con qualche speranza pure per Poche Ciance.

Si arriva così alla prova per gli stayers, quinta corsa alle ore 15.45, scelta come seconda tris della giornrta, con ben 14 al via. Tra questi forse una maggiore attenzione va indirizzata verso i vari Zona Cesarini, No Vacancy, Tantivy, Luigi Pirandello e magari Penango, Birindelli e Strychnos.

Infine gran chiusura alle 16.20 con i miler anziani. Ci si aspetta una corsa ricchissima ed emozionante, con 16 partenti, quasi tutti in grado di vincere, come ad esempio Infinity Focus, Munthany, Venere Rockeby, Cima Sound, oppure Nightcrawler e Dont Stop My Run, oltre ai meno gravati Lucky Diva e Beach Constellation.

Davvero gran spettacolo alle Capannelle per questo attesissimo ALL WEATHER CHRISTMAS DAY. Buon divertimento e Buon Natale.

ph.Domenico Savi