Serie A: Juventus-Cagliari 2-0

La Juventus batte il Cagliari 2-0 nell’ultino impegno del 2021. Bianconeri a -4 dall’Atalanta zona Champions

Protagonista di serata Moise Kean, già vicino al gol al 10′ con il palo colpito di testa e poi vincente al 40′ deviando in porta una conclusione di Bernardeschi. Nella ripresa il ritmo si è abbassato e il Cagliari ha sfiorato il pareggio prima con Dalbert e poi con Joao Pedro. All’83’ il raddoppio di Bernardeschi.

IL TABELLINO

JUVENTUS-CAGLIARI 2-0

Juventus (4-3-3): Szczesny ; Cuadrado , Bonucci , De Ligt , Alex Sandro ; Bentancur 5 Arthur (37′ st Locatelli), Rabiot (1′ st McKennie ); Bernardeschi (44′ st Kaio Jorge ), Morata 6(44′ st De Sciglio ), Kean (27′ st Kulusevski ). A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Winter, Pellegrini, Soulé. All.: Allegri

Cagliari (4-4-2): Cragno ; Zappa , Ceppitelli , Carboni , Lykogiannis ; Bellanova , Deiola (26′ st Oliva ), Grassi , Dalbert (39′ st Keita ); Pereiro (19′ st Pavoletti ), Joao Pedro . A disp.: Aresti, Radunovic, Altare, Obert, Nandez, Faragò, Ceter. All.: Mazzarri 5

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 40′ Kean, 38′ st Bernardeschi

Ammoniti: Carboni, Dalbert, Pavoletti (C)