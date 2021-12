L’anticipo della 19^ giornata Udinese-Salernitana non si è giocato, la squadra campana non è scesa in campo , bloccati dalla Asl per alcune positività.

Allo stadio, invece, si è regolarmente presentata l’Udinese, che ha aspettato, come da regolamento, gli avversari. Si è atteso formalmente l’arrivo della Salernitana per 45 minuti e poi l’arbitro Camplone ha dichiarato la cancellazione del match. La partita non dovrebbe essere rinviata ad altra data: previsto il 3-0 a tavolino per i friulani.