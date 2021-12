Juventus, Allegri:”ora mi aspetto che McKennie e Rabiot vadano a segno”

Massimiliano Allegri si gode i tre punti dopo la vittoria (2-0) contro il Cagliari

“Morata si è innervosito con il Cagliari chiuso e non attaccava la profondità – ha commentato Allegri nel postpartita spiegando la mossa vincente -, allora ho preferito mettere Kean al centro. Anche Alvaro partendo largo ha fatto meglio”. La Juventus ha messo il quarto posto nel mirino, ma mancano le reti dei centrocampisti: “Non abbiamo grandi goleador in mezzo al campo. Mi aspetto le reti di McKennie e Rabiot, ma soprattutto il francese deve lavorare moltissimo perché ha le possibilità per fare male. Bernardeschi oggi ha fatto le cose bene, con la giusta cattiveria. Però sì, ci servono i gol dei centrocampisti e da palla inattiva”.