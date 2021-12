Atalanta , Gasperini:” su un campo disconnesso difficile giocare a calcio”

Gian Piero Gasperini è rammarica per la mancata vittoria di “Marassi”

La squadra ha giocato bene, abbiamo fatto la nostra partita e non abbiano sfruttato le occasioni.

Ci abbiamo provato sino alla fine. L”assenza di Zapata è pesata ed è finita 0-0. Demiral in attacco? Ha queste soluzioni e ci è andato vicino”, ha detto l’allenatore dei bergamaschi. Poi una critica al campo: “Abbiamo avuto un possesso palla altissimo, ma non c’era possibilità di giocare un calcio decente su questo campo disconnesso, noi non siamo abituati”.