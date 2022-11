Qatar 2022. Danimarca -Tunisia 0-0

Fnisce a reti bianche Danimarca – Tunisia Gruppo D

Pareggio senza reti all’Education City Stadium di Al Rayyan. Le ‘Aquile di Cartagine’ resistono agli sterilri tentativi dei dansesi e si rendono pericolosi con Drager, poi qualche buon intervento del portiere africano e il clamoroso palo colpito di testa da pochi passi di Cornelius fanno il resto. La formazione di Hjulmand conquista così il suo primo punto.

IL TABELLINO

DANIMARCA-TUNISIA 0-0

Danimarca (3-5-2): Schmeichel ; Andersen , Kjaer (20′ st Jensen ), Christensen ; Kristensen , Hojbjerg , Delaney (46′ Damsgaard ), Eriksen, Maehle ; Skov Olsen (20′ st Lindstrom ), Dolberg (20′ st Cornelius ). A disp.: Christensen O., Ronnow, Nelsson, Braithwaite, Norgaard, Stryger Larsen, Wass, Wind, Poulsen, Skov, Bah. All.: Hjulmand

Tunisia (3-4-3): Dahmen ; Talibi , Bronn, Meriah ; Drager5 (43′ st Kechrida), Laidouni (43′ st Sassi ), Skhiri , Abdi ; Slimane (22′ st Sliti ), Jebali (35′ st Khenissi ), Msakni (35′ st Mejbri ). A disp.: Balbouli, Ben Said, Hassen, Ifa, Ghandri, Khazri, Maaloul, Ben Romdhane, Chaaleli, Jaziri. All.: Kadri

Ammoniti: Kristensen (D), Jensen (D), Khenissi (T)