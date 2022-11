Qatar 2022.Argentina esordio da brividi. L’Abiceleste battuta dalla’Arabia Saudita 2-1

Incredibile ma meritata vittoria araba contro la nazionale Albiceleste. Al Shehri e Al Dawsari rimontano la rete di Messi

Una grande sospresa al Mondiale Qatar 2022, l’Argentina di leo messi sconfitta (2-1) dall’Arabia Saudita.

L’Albiceleste in vantaggio vantaggio dopo appena 10′ con Messi grazie a un rigore concesso da Vincic per trattenuta su Paredes. La nazionale allenata da Scaloni va in gol peer tree volte , tutte le marcarture annullate dal Var. Nella rirpesa cambia tutto con l’Arabia Saudita che prima pareggia con il gol di Al Shehri , poi arrva il raddoppio con un bellissimo tiro a giro di Al Dawsari.

La sconfitta complica la strada verso la qualificazione nel Gruppo C. A

IL TABELLINO

ARGENTINA-ARABIA SAUDITA 1-2

Argentina (4-2-3-1): E. Martinez ; Molina , Romero (13′ st L. Martinez), Otamendi , Tagliafico (25′ st Acuna ); De Paul , Paredes (13′ st Fernandez6); Di Maria , Messi 5, Gomez (13′ st Alvarez ); L. Martinez 4.5. A disp.: Armani, Rulli, Foyth, Montiel, Pezzella, Acuna, Palacios, Correa, Almada, Rodriguez, Mac Allister, Dybala. All.: Scaloni

Arabia Saudita (4-4-2): Alowais ; Abdulhamid , Al-Tambakti , Al-Bulayhi , Al-Shaharani (53′ st Al-Burayk ); Al-Shehri 7(33′ st Sultan sv), Kanno 7, Al-Malki 6.5, Al-Dawsari 7; Al-Faraj (46′ Nawaf ; 43′ st Alamri sv), Al-Birakan (43′ st Asiri ). A disp.: Al-Yami, Al-Ghannam, Madu, Otayf, Al-Hassan, Al-Naji, Al-Abid, Bahbri, Alobud, Al-Dawsari, Sharahili. All.: Renard

Arbitro: Vincic (Slo)

Marcatori: 10′ rig. Messi (Arg), 3′ st Al Shehri (AS), 8′ st Al Dawsari (AS)

Ammoniti: Al-Malki, Al-Bulayhi, Al-Dawsari, Abdulhamid, Nawaf, Alowais (AS)