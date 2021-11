Serie A: Salernitana-Sampdoria 0-2

Sampdoria porta via 3 punti dallo stadio ‘Arechi’ e batte la Salernitana 2-0

Ossigeno puro per D’Aversa , Blucerchiati in vantaggio autogol di Di Tacchio e dal raddoppio di Candreva su assist di Quagliarella , preciso il diagonale secco di destro dell’esterno.

Il match è stato caratterozzato da tanti errori ambo le parti, semza alcuno sviluppo di bel calcio

Nel secondo tempo la Salernitana ha provato in tutti i moi a riaprire la partita ma, in quelle poche occasioni Audero è stato pronto alla risposta. La Samp è andata in gol con Caputo , annullato dal VAR lo 0-3 per fuorigioco

IL TABELLINO

SALERNITANA-SAMPDORIA 0-2

Salernitana (4-3-1-2): Belec Zortea (10′ st Kechrida ), Gyomber , Gagliolo , Ranieri ; L. Coulibaly , Di Tacchio (22′ st Schiavone ), Kastanos (1′ st Obi ); Ribery (22′ st Simy ); Gondo (10′ st Bonazzoli ), Djuric . Allenatore Colantuono . A disp.: Fiorillo, Delli Carri, Bogdan, Jaroszynski, Capezzi, Vergani.

Sampdoria (4-4-2): Audero ; Bereszynski (16′ st Dragusin ), Ferrari (20′ st Chabot ), Colley , Augello ; Candreva , Ekdal 6, Thorsby , Verre (16′ st Askildsen ); Quagliarella (41′ st Gabbiadini ), Caputo . Allenatore D’Aversa . A disp.: Ravaglia, Falcone, Depaoli, Murru, Trimboli, Yepes, Ciervo, Gabbiadini.

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 40′ pt aut. Di Tacchio (Sam), 43′ pt Candreva (Sam)

Ammoniti: Bereszynski, Ekdal. Chabot (Sam)