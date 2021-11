Serie A: Inter-Napoli 3-2

L’Inter batte 3-2 il Napoli . La squadra di Inzaghi accorcia sui partenopei e rossoneri a -4 in classifica

Prima sconfitta del napoli in questa stagione. E’ l’Inter adinfliggerla a San Siro finisce 3-2 a favore della squadra nerazzurra.

E’ il Napoli a passare in vantaggio con Zielinski (17′)., il destro dal limite fulmina Handanovic.

II gol mette pepe ai nerazzurri . Barella e Calhanoglu mettono alle corde la difesa avversaria. Koulibaly intercetta con il braccio sinistro largo un tiro dell’azzurro: Valeri assegna il rigore dopo essere stato richiamato dal Var. Dal dischetto il turco spiazza Ospina e al 25′ è 1 a 1.

Osimhen ben controllato da Ranocchia al 34′ calcia con una girata respinta da Skriniar. Risponde Lautaro Martinez il destro a giro termina a lato di pochissimo.

Al 44′ Correa ha sui piedi il 2-1, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Dal corner di Calhanoglu, Perisic anticipa tutti di testa sul primo palo, Ospina respinge ma il pallone ha già varcato la linea (44′).

Rabbiosa la reazione dei nerazzurri, che pareggiano su rigore con Calhanoglu (25′) e la ribaltano al 44′ con un colpo di testa di Perisic (44′). Al 61′ il tris di Lautaro, poi Mertens accorcia al 79′. Al 91′ miracolo di Handanovic su Mario Rui.

Nel secondo tempo i ritmi non calano. Lautaro Martinez calcia con Ospina pronto alla respinta. Risponde il Napoli con Lozano tiro-cross salvato da Skriniar.

Il Napoli perde Osimhen, contrasto aereo con il nigeriano che lascia il terreno di gioco con l’occhio tumefatto, al suo posto entra Petagna.

Al 61′ l’Inter centra il tris: Correa gran recupero della palla al limite dell’area, corre per 70 metri prima di scarica per Lautaro martinez , il diagonale fulmina Ospina.

Sembra tutto fatto per l’Inter , invece il Napoli non molla . Entra Mertens, il belga al 79′ approfitta di una palla persa da Dzeko fa secco Handanovic da fuori area.

Il match si riapre, l’Inter va in affanno. La partita è ancora lunga , Valeri assegna 8 minuti di recupero per le freqienti interruzioni. All’81’ Handanovic salva su colpo di testa di mario Rui con l’aiuto della traversa. Al 97′ Mertens al volo calcia alto tutto solo dopo un cross di Anguissa, tra i migliori dei suoi. Al triplice fischio esplode la gioia nerazzurra in campo e sugli spalti: la vetta è più vicina, anche se questo Napoli esce dal Meazza a testa altissima.

IL TABELLINO

INTER-NAPOLI 3-2

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella (30′ st Dimarco), Brozovic, Calhanoglu (17′ st Vidal), Perisic (43′ st Satriano); Lautaro Martinez (30′ st Gagliardini), Correa (17′ st Dzeko). A disp.: Cordaz, Radu, Dumfries, Vecino, Kolarov, Sensi, D’Ambrosio. All.: Inzaghi

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano (30′ st Elmas), Osimhen (10′ st Petagna), Insigne (30′ st Mertens). A disp.: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Lobotka. All.: Spalletti

Arbitro: Valeri

Marcatori: 17′ Zielinski (N), 25′ rig. Calhanoglu (I), 44′ Perisic (I), 16′ st Lautaro Martinez, 34′ st Mertens (N)

Ammoniti: Osimhen (N), Koulibaly (N), Rrahmani (N), Calhanoglu (I), Vidal (I), Handanovic (I), Dzeko (I).

Espulsi:

Note: Ammonito Inzaghi (I) per proteste