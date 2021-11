José Mourinho si gode la vittoria sul Genoa a Marassi ed elogia Felix Afena-Gyan autore di una doppietta

È corso da me dopo il gol perché gli avevo promesso di comprargli un paio di scarpe che a lui piacciono molto e che costano tanto, circa 800 euro – le parole del tecnico della Roma a Dazn -. È venuto verso la panchina per ricordarmi la promessa. Domani mattina devo andare in negozio a comprargliele… Il primo tempo è stato un po’ bloccato, però abbiamo giocato bene e dominato.