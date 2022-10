Serie A – Juventus – Empoli 4-0

Anticipo ’11a giornata di Serie A. All’Allianz Stadium la squadra di Allegri batte l’Empoli 4-0

ha visto Juventus-Empoli 4-0. Sconda vittoria consecutiva dei bianconeri in questa stagione.

Un buon segnale per i tiosi bianconeri, la Juve fornisce continuità al suo cammino in campionato.

I bianconeri sbloccano subito il match con la rete di Kean (8′). Nel primo tempo l’Empoli fa la partita senza impensierire Szczesny.

Nella rirpesa (56′) la Juventus raddoppia: azione da calcio d’angolo di Cuadrado , in area svetta la testa di McKennie che raddoppia. Da lì in poi l’Empoli scompare dal campo e la Juve trova la strada libera per il tris ’82’ con Rabiot da corner. Il francese si ripete al 94′ realizzando la sua doppietta personale così come quella in Champions League contro il Maccabi

IL TABELLINO

JUVENTUS-EMPOLI 4-0

Juventus (3-5-2): Szczesny ; Danilo , Bonucci , Rugani (34′ st Alex Sandro); Cuadrado , McKennie (20′ st Paredes ), Locatelli , Rabiot , Kostic (40′ st Iling); Vlahovic (20′ st Milik ); Kean (34′ st Miretti ). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Soulé, Fagioli. All.: Allegri

Empoli (4-3-1-2): Vicario ; Stojanovic , De Winter , Luperto , Parisi ; Haas (43′ st Degli Innocenti ), Marin , Bandinelli (30′ st Henderson ); Pjaca (17′ st Bajrami ); Destro (30′ st Lammers ), Satriano (17′ st Baldanzi ). A disp.: Ujkani, Seghetti, Cacace, Walukiewicz, Ekong, Fazzini, Ebuehi, Cambiaghi, Guarino. All.: Zanetti .

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 8′ Kean, 11′ st McKennie, 37′ st Rabiot, 49′ st Rabiot

Ammoniti: Cuadrado, Rabiot (J); Satriano, Haas (E)