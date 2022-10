Moto2 – Gp Malesia – Ogura su tutti

MAi Ogura conquista la pole position del Gran Premio della Malesia classe Moto2, 19esima tappa del Motomondiale 2022.

Terza pole per il pilota giapponese del Team Asia che ha girato in 2:06.405 In prima fila anche il nostro Tony Arbolino (Marc VDS) ed Aron Canet (Pons), staccati rispettivamente di 0.083s e 0.247s.

Jake Dixon aprirà la seconda fila, davanti Manuel Gonzalez (VR46 Master Camp) , poi Augusto Fernandez (Red Bull Ajo).

moto2 Qualifica 2 Sepang – Malesia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 79 Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 2:06.405 2 14 Tony Arbolino Kalex Elf Marc Vds Racing Team 2:06.488 0.083 3 40 Aron Canet Kalex Flexbox Hp40 2:06.652 0.247 4 96 Jake Dixon Kalex Inde Gasgas Aspar Team 2:06.701 0.296 5 18 Manuel Gonzalez Kalex Yamaha Vr46 Master Camp Team 2:06.705 0.300 6 37 Augusto Fernandez Kalex Red Bull Ktm Ajo 2:06.738 0.333 7 35 Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 2:06.896 0.491 8 51 Pedro Acosta Kalex Red Bull Ktm Ajo 2:06.934 0.529 9 6 Cameron Beaubier Kalex American Racing 2:06.950 0.545 10 21 Alonso Lopez Boscoscuro Beta Tools Speed Up 2:06.952 0.547 11 16 Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 2:07.011 0.606 12 64 Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika Sag Team 2:07.096 0.691 13 75 Albert Arenas Kalex Inde Gasgas Aspar Team 2:07.181 0.776 14 23 Marcel Schrotter Kalex Liqui Moly Intact Gp 2:07.203 0.798 15 19 Lorenzo Dalla Porta Kalex Italtrans Racing Team 2:07.281 0.876 16 54 Fermin Aldeguer Boscoscuro Beta Tools Speed Up 2:07.535 1.130 17 28 Niccolo Antonelli Kalex Mooney Vr46 Racing Team 2:08.148 1.743