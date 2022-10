Milan . Pioli:”è stata una vittoria difficile”

Dopo il 4 a 1 al Monza , Stefano Pioli è soddisfatto del risultato e della prestazione del Milan

“E’ stata una vittoria difficile. Il Monza è una buona squadra e gioca bene -ha spiegato il tecnico rossonero -. Abbiamo iniiato bene il match , rischiato poco e costruito molto”. ” Qualche errore lo abbiamo commesso nella gestione della palla” ha aggiunto -. Cerchiamo di migliorare e di andare avanti“. Poi su Brahim Diaz, grande protagonista del match èuscito per un affaticamento, ma non sembra nulla di grave. Nè per lui, nè per Dest”.