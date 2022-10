Juventus, Allegri:”stiamo migliorando. Cominciamo ad assomigliare a una squadra”

Allo Stadium i bianconeri hanno battuto 4-0 l’Empoli . Seconda vittoria consecutiva . Le parole di mister Allegri:

“Dovevamo dare continuità al successo di Torino e i ragazzi sono stati bravi contro un avversario che ci ha messo in difficoltà”.

“Nel secondo tempo abbiamo alzato un po’ il ritmo e l’Empoli è calato, penso che alla fine sia stata una partita piacevole con la vittoria meritata”.

“Stiamo migliorando e lo dimostra il ritmo tenuto nel secondo tempo, è un bel segnale a livello fisico. In questa settimana abbiamo lavorato bene, ora pensiamo al Benfica per provare a ribaltare il risultato: non siamo ancora fuori dalla Champions. Bisogna essere fiduciosi”.