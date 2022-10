Campionati Giovanili e Coppa Italia: week2

Esordio Aquile in Coppa Italia e sarà subito sfida ai Seamen. Nel Campionato U18 partita ad alta tensione tra Seamen e Skorpions. In Under 15, prima stagionale per Warriors, Legio XIII, Frogs e Vipers. Ecco il programma del weekend.

Seconda giornata di campionato per le categorie U15 e U18 ed esordio per Warriors Bologna, Legio XIII Roma, Frogs Legnano, Vipers Modena, Skorpions Varese e Seamen Milano.

Partendo dai più giovani, il weekend ci offre quattro partite con i Campioni d’Italia in carica (i Giaguari) che ospitano al Primo Nebiolo di Torino i Leocorni, probabile primo ‘big match’ di questo campionato. A Bologna sarà un weekend pieno di football, con ben 3 partite in programma all’Alfheim Field, casa dei Warriors. Si comincia proprio con la formazione U15, impegnata dalle 15.30 contro i Gladiatori, per poi proseguire fino alle 22.00 con gli incontri U18 e di Coppa Italia.

Esordio casalingo anche per la Legio XIII, che attende al Totti Sporting Club i Vipers, e per i Frogs che domenica affronteranno i “cugini” Seamen.

Nel Campionato U18, riflettori su Skorpions vs Seamen, primo importante banco di prova stagionale per i varesini Campioni d’Italia. Secondo ‘derby felino’ del weekend tra Giaguari e Leocorni, sempre al Primo Nebiolo, e nuovo impegno per i Vipers che, dopo la sconfitta in Week 1 patita contro i Warriors, affronteranno in trasferta un’altra squadra emiliana, i Titans. Ennesimo derby capitolino, invece, tra Legio XIII e Grizzlies, con i primi all’esordio in questo campionato e i secondi chiamati alla riscossa dopo la sconfitta subita in casa contro i Guelfi Firenze. Molto interessante sarà anche la sfida tra Warriors e Redskins Verona, entrambe uscite vincenti dalla Week 1 e, dunque, in gara per la testa del girone.

Chiudiamo questa preview con il programma di Coppa Italia, dove troviamo l’interessante trasferta dei Seamen in casa delle Aquile Ferrara. I milanesi, campioni dell’edizione 2021, hanno dominato sugli Hogs Reggio Emilia la scorsa settimana e sarà interessante capire se i ferraresi, con un roster ridotto ma rinforzato da giocatori di esperienza provenienti da Alligators Rovigo, Saints Padova e Dolphins Ancona, saranno in grado di reggere il confronto e mettere in difficoltà l’armata blue-navy. Primo impegno casalingo per gli Hogs (e per il Progetto HP, che vede i Panthers altrettanto protagonisti in questo team), che proveranno a rialzare subito la testa contro i Mastini Verona, dopo la dura sconfitta subita a Milano. Chiuderanno il weekend di gare Warriors e Ducks e sarà probabilmente questa la partita da seguire con maggiore attenzione: i bolognesi ripartono dal 72 a 0 rifilato ai Ravens Imola la scorsa settimana, i laziali dal 57 a 14 ottenuto contro la Legio XIII. Sulla carta, dunque, due attacchi estremamente prolifici e due squadre che non nascondono certo le proprie ambizioni.

Questo il programma completo:

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15

Sabato, 22 ottobre

h. 15.30 Warriors Bologna vs Gladiatori Roma

h. 16.30 Giaguari Torino vs Leocorni Bergamo

h. 20.30 Legio XIII Roma vs Vipers Modena

Domenica, 23 ottobre

h. 15.00 Frogs Legnano vs Seamen Milano

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18

Sabato, 22 ottobre

h. 17.30 Warriors Bologna vs Redskins Verona

h. 18.30 Skorpions Varese vs Seamen Milano

h. 20.30 Giaguari Torino vs Leocorni Bergamo

Domenica, 23 ottobre

h. 15.00 Titans Romagna vs Vipers Modena

h. 16.00 Legio XIII Roma vs Grizzlies Roma

h. 16.00 Leocorni vs Panthers

COPPA ITALIA

Sabato, 22 ottobre

h. 14.30 Aquile Ferrara vs Seamen Milano

h. 20.00 Hogs Reggio Emilia vs Mastini Verona

h. 20.30 Warriors Bologna vs Ducks Lazio

Domenica, 16 ottobre

h. 14.30 Ravens vs Warriors

h. 16.00 Ducks vs Legio XIII

h. 16.30 Seamen vs Hogs

Sarà come sempre possibile seguire i risultati LIVE sulla web app federale Gameday:

Ph. Credits: @Monica Audoglio