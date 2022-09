Powervolley al completo conquista l’allenamento congiunto con Nizza

MILANO – 1 ora e 43 minuti di buon ritmo per l’Allianz Powervolley Milano che, nell’allenamento congiunto andato in scena alla Powervolley Academy, batte 3-1 Nice Volleyball. 23-25, 25-16, 25-23, 25-16 i parziali con cui il team meneghino si è imposto sui francesi.

La sessione congiunta è stata utile per continuare a mettere minuti nelle gambe, affinare le intese in partita soprattutto perché quello di oggi è stato il secondo allenamento a ranghi completi per i ragazzi di coach Roberto Piazza. Il tecnico meneghino ha schierato in partenza Bonacchi – Patry in diagonale di posto 2, Ebadipour e Mergarejo in posto 4, Piano e Vitelli al centro con Pesaresi libero. Primo set sudato per entrambe le formazioni che combattono punto a punto, Nizza la spunta con un parziale di 23-25. Secondo set guidato da Piano e compagni che fin dal principio spingono sull’acceleratore e allungano immediatamente sui francesi fino alla conquista del game 25-16. Riprende un buon ritmo Nizza nel terzo game, coach Piazza schiera Ishikawa e Loser al posto di Mergarejo e Vitelli. Il ritmo è alto e fin da subito la qualità degli scambi è evidente per entrambe le squadre. Copia e incolla del primo set, ma il risultato si ribalta a favore dei meneghini che conquistano il terzo game 25-23. Coach Piazza fa a meno di Patry nel quarto schierando i tre schiacciatori: Ebadipour, Ishikawa e Mergarejo. Ultimo set dell’allenamento congiunto a favore dei padroni di casa che chiudono agevolmente con il parziale di 25-16. Il test match ha evidenziato i progressi dell’Allianz Powervolley, frutto del lavoro fino ad ora svolto e il progressivo affiatamento di gruppo, nonostante la squadra abbia da poco iniziato ad allenarsi al completo.

«La cosa più bella è che ci stiamo conoscendo, i posti 4 credo che siano veramente intercambiabili, ma non voglio parlare dei singoli, ci stiamo conoscendo proprio come squadra,– commenta coach Piazza –. stiamo affrontando alcuni temi e vedo che sui temi che ci siamo posti qualche miglioramenti lo si può già vedere, solo che il percorso è ancora molto lungo. Oggi l’unica nota “non positiva” è che ci abbiamo messo più del normale ad entrare nella partita vera.

TABELLINO

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – NICE VOLLEYBALL: 3-1 (23-25, 25-16, 25-23, 25-16)

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 16, Bonacchi 5, Vitelli 6, Loser 8, Patry 12, Piano 7, Ishikawa 4, Ebadipour 21, Colombo (L), Pesaresi (L). N.e. Lawrence All. Roberto Piazza.

Nice Volleyball: Gonzalez 2, Lemeur (L), Marshall 2, Cuk 2, Dagostino (L), Mora, Rebeyrol 14, Paolinetti 11, Ah-Kong 6, Nack 2, Daoardo 16 N.e. Cardin, Medina, Schalk All Rafael Redwitz .

NOTE

Durata set: 26’, 21’, 26’, 21’. Durata totale: 1h e 34’.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 17, muri 11, attacco 50%, 42% (25% perfette) in ricezione.

Nice Volleyball: battute vincenti 5, battute sbagliate 14, muri 6, attacco 38%, 45% (20% perfette) in ricezione.

Impianto: Powervolley Academy di Milano