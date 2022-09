Padova ha la meglio su Lubiana

I bianconeri superano gli sloveni del Volley Lubiana nel sesto allenamento congiunto del campionato. Dopo un primo set sottotono, i ragazzi di coach Cuttini salgono di intensità e incassano le successive frazioni.

Buona prova in attacco di Davide Gardini, che con i suoi 18 punti (3 ace) e il 52% in attacco è il miglior realizzatore di Padova. In doppia cifra anche Petkovic, Crosato e Takahashi (suo l’ace che ha chiuso la contesa). In campo per tutta la durata dell’allenamento anche il nuovo libero Zenger, mentre ancora a riposo capitan Volpato.

SABATO E DOMENICA QUADRANGOLARE A MONTICHIARI. Sabato 24 e domenica 25 settembre i bianconeri giocheranno un torneo quadrangolare che si svolgerà al PalaGeorge di Montichiari. Oltre alla squadra di Cuttini parteciperanno Allianz Milano, Gas Sales Bluenergy Piacenza e WithU Verona. Sabato sono previste le semifinali con Padova che giocherà con Piacenza, mentre domenica si disputeranno la finale per il 1° posto e quella per il 3° posto.

PREVENDITA PER MATCH CON MODENA. Sono disponibili online i biglietti per assistere all’esordio in SuperLega dei bianconeri in programma sabato 1 ottobre alle 20.30 alla Kioene Arena contro Modena Volley. Tutte le informazioni per l’acquisto dei tagliandi sono disponibili alla pagina https://www.pallavolopadova.com/biglietti/.

Per questa sfida sarà attiva la promo “Speciale Weekend Nonni” con la quale si potranno acquistare due biglietti (nonno/a + nipote) in gradinata numerata al prezzo speciale di 10€ ciascuno.



IL TABELLINO

Pallavolo Padova – Volley Ljubljana 4-115-25, 26-24, 25-21, 25-21, 17-15



Pallavolo Padova: Gardini 18, Canella 5, Cengia, Zoppellari, Saitta, Guzzo 7, Petkovic 11, Zenger (L), Takahashi 11, Desmet 8, Crosato 10, Asparuhov 5. Non entrato: Lelli (L). All. Jacopo Cuttini.

Volley Ljubljana: Mejal, Sket 6, Masulovic 9, Todorovic 2, Bosnjak 8, Koncilja 1, Sestan 17, Kovacic (L), Gjorgiev 19, Videcnik 7, Kok 1, Sen 1.

Durata: 20’, 25’, 25’, 24’, 15’ . Tot.: 1h49’.

NOTE. Servizio: Padova errori 21, ace 7; Lubiana errori 20, ace 3. Muro: Padova 8, Lubiana 10. Ricezione: Padova 48% (28% prf), Lubiana 53% (24% prf). Attacco: Padova 45%, Lubiana 48%.