Gli azzurrini ddel ct Nicolato , asconfitti a Pescara nell’amichevole contro l’Inghilterra 2-0.

Inghilterra in vantaggio al (2′) su calcio di rigore, il fallo di Bove su Challagher , dal dischetto Brewster trasforma poi l’attaccante dello Sheffield United raddoppia con un morbido tocco sotto.

Nella ripresa l’Italia si trasforma , ma non trova il gol. Azzurrini, in dieci nel finale per il rosso a Rovella e ora attesi lunedi dal Giappone.