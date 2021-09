Serie BKT , risultati 5^ giornata

Continua la marcia del Pisa. Poker del Benevento al Cittadella. Vittoria del Lecce a Crotone.

ALESSANDRIA-ASCOLI 1-3



11′ Dionisi (AS), 38′ Botteghin (AS), 58′ Collocolo (AS), 68′ Palombi (AL)

ALESSANDRIA (3-4-3): Russo (46′ Pisseri); Prestia, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta (73′ Beghetto); Milanese (62′ Corazza), Marconi (62′ Palombi), Arrighini (62′ Orlandi). Allenatore: Longo



ASCOLI (4-3-1-2):Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio (78′ Felicioli); Collocolo, Buchel, Caligara (54′ Eramo); Maistro (69′ Fabbrini); Dionisi (78′ De Paoli), Iliev (54′ Bidaoui). Allenatore: Sottil



Ammoniti: Prestia (AL), Caligara (AS),

BENEVENTO-CITTADELLA 4-1



5′ Acampora (B), 13′ Okwonkwo (C), 69′, 84′ e 86′ Lapadula (B)

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Acampora (46′ Tello), Calò (59′ Viviani), Ionita; Insigne (66′ Moncini), Sau (46′ Lapadula), Improta (22′ Elia). Allenatore: Caserta



CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Frare (56′ Perticone), Adorni, Benedetti; Vita, Danzi (78′ Pavan), Branca (78′ D’Urso); Antonucci (67′ Baldini); Tavernelli (55′ Cuppone), Okwonkwo. Allenatore: Gorini



Ammoniti: Acampora (B), Danzi (C), Okwonkwo (C), Antonucci (C), Benedetti (C), Pavan (C).

COSENZA-COMO 2-0



14’ G. Gori, 91′ Millico

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Vaeisaenen; Situm, Carraro, Gerbo, Boultam, Sy; Caso, G. Gori. All. Zaffaroni



COMO (4-4-2): S. Gori; Vignali, Scaglia, Solini, Ioannou; Iovine, Bellemo, H’Maidat, Parigini; Gliozzi, Cerri. All. Gattuso



Ammoniti: Bellemo, Scaglia, Gerbo, Caso,

CROTONE-LECCE 0-3



5’ e 23’ Di Mariano, 69′ Strefezza

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Mondonico, Canestrelli, Paz; Mogos, Estevez, Donsah, Sala; Maric, Benali; Mulattieri. All. Modesto



LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Gallo; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni



Ammoniti: Estevez, Tuia, Gargiulo

PISA-MONZA 2-1



7’ Sibilli (P), 53′ Lucca (P), 64′ Mota (M)

PISA (4-3-2-1): Nicolas: Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Sibilli, Cohen; Lucca. All. D’Angelo



MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Antov, Marrone, Caldirola; Sampirisi, Mazzitelli, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Ciurria, Mota. All. Stroppa



Espulso Caldirola (M) al 47′



Ammoniti: Mazzitelli, Valoti, Caracciolo, Machin, Hermannsson, Carlos Augusto, Masucci

PORDENONE-REGGINA 1-1



43′ Magnino (P), 85′ Galabinov (R)

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Sabbione, Camporese, Chrzanowski; Magnino, Petriccione, Zammarini; Kupisz; Folorunsho, Sylla. All. Rastelli



REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Ricci, Cortinovis, Rivas; Montalto. All. Aglietti



Espulso Chrzanowski (P) al 93′



Ammoniti: Zammarini, Rivas, El Kaouakibi, Camporese, Lakicevich

SPAL-VICENZA 3-2



30’ Seck (S), 37′ aut. Capradossi (S), 54′ Viviani (S), 62′ Colombo (S), 94′ Proia (V)

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Viviani, Esposito; Seck, Mancosu, Crociata; Colombo. All. Clotet



VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Di Pardo, Pasini, Calderoni; Zonta, Pontisso, Ranocchia; Proia; Giacomelli, Mancini. All. Di Carlo