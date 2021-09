Serie A: Fiorentina-Inter 1-3

Allo stadio “Artemio Franchi” ‘ l’Inter ha battuto 3-1 la Fiorentina

I campioni d’Italia si riprendono momentanemanete la vetta della classifica, in attesa del match che vedrà il napoli di Spalletti opposto alla Sampdoria.

La Fiorentina ha giocato un buom match raccogliendo i frutti con Sottil che al 23′ ha portato in vantaggio la Viola. Handanonovic evita per tre volte il raddoppio. Il primo tempo ci è chiuso con la squadra gigliata in vantaggio. Nel secondo tempo la partita è cambiata , l’Inter rimontacon Darmian al 52′ a seguito di un’azione corale che ha coinvolto Dzeko e Barella sulla destra. Il raddoppio nerazzurro appena dopo tre minuti con Dzeko sugli sviluppi di un calcio d’angolo in cui ha sovrastato Biraghi.

La Fiorentina perde smalto , la squadra di Simone Inzaghi ha più volte sfiorato il tris con Perisic e Sanchez, dominando il gioco nell’ultimo quarto d’ora decisivo in superiorità numerica agevolata anche dall’espulsione di Nico Gonzalez colpevole di aver applaudito l’arbitro per non aver estratto un cartellino giallo a bastoni. A tre minuti dalla fine veloce contropiede e gol di Perisic che chiude la partita.



IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 1-3

Fiorentia (4-3-3): Dragowski ; Benassi (20′ st Odriozola ), Milenkovic , Nastasic , Biraghi ; Bonaventura (38′ st Kokorin ), Torreira (20′ st Amrabat ), Duncan (38′ st Callejon ); Sottil (29′ st Saponara ), Vlahovic , Gonzalez . A disp.: Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Terzic, Igor, Bianco, Maleh. All.: Italiano

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , De Vrij , Bastoni ; Darmian (20′ st Dumfries ), Barella (25′ st Vecino ), Brozovic , Calhanoglu (38′ st Gagliardini ), Perisic ; Dzeko (25′ st Sanchez ), Martinez (38′ st Dimarco). A disp.: Cordaz, Radu, Kolarov, D’Ambrosio, Ranocchia, Sangalli, Satriano. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 23′ Sottil (F), 7′ st Darmian (I), 10′ st Dzeko (I), 42′ st Perisic (I)

Ammoniti: Skriniar, Darmian, Calhanoglu (I)

Espulsi: 33′ st Gonzalez (F) per somma di ammonizioni