L’Atalanta batte il Sassuolo 2-1. Gian Piero Gasperini “Noi meglio nel primo tempo quando il 2-1 ci andava pure stretto, loro molto bravi nel secondo ma alla fine il risultato è giusto “.

“Per essere più competitivi dobbiamo migliorare tecnicamente, in questo momento siamo un po’ troppo apprensivi, sbagliamo facili appoggi e questo non ci consente di avere continuità nelle prestazioni”.