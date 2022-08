Serie B – Ternana-Reggina 1-0, decide Partipilo

( di Stefano Giovagnoli )-UN’ACCORTA TERNANA FA QUADRATO SU SE STESSA E PIEGA LA REGGINA 1 A 0. ALL’ESORDIO STAGIONALE AL “LIBERATI” DECIDE UN GRAN GOAL DI PARTIPILO. IL PORTIERE IANNARILLI ED IL DIFENSORE BODGAN SALVANO IL RISULTATO.

Una diligente Ternana ha guadagnato i primi tre punti della stagione cercando di “fare quadrato” su se stessa per avere la meglio 1 a 0 della Reggina.

Nel finale Bodgan si è “immolato” per salvare un goal su un tiro di Fabbian, ma si è infortunato lasciando il “Liberati” in barella dopo le prime cure dei sanitari.

La Ternana ha cercato di “usare la testa” per uscire vittoriosa giocando in maniera accorta in difesa per sfruttare poi le poche occasioni avute in attacco.

Nel recupero Reggina pericolosa con Iannarilli, che ha salvato su una conclusione ravvicinata di Canotto come Bodgan poco prima, colpito da un rimpallo, per un lungo forcing dei calabresi alla ricerca disperata del pareggio.

Il finale è stato il momento più emozionante della partita dove, anche la Ternana, avrebbe potuto raddoppiare con Ferrante, “imbeccato” dal rientrante Falletti, ma il risultato non è più cambiato sancendo il primo successo stagionale delle “fere”.

Inizio di gara deciso della Ternana ed anche qualche accenno di pressing a metà campo, ma il gioco ha stazionato prevalentemente senza acuti da una parte e dall’altra eccezion fatta per un’ accelerazione di Coulibaly.

Con il passare dei minuti la Reggina ha preso campo e Fabbian ha “mostrato i muscoli” con Bodgan che ci ha “messo una pezza” per evitare guai ben peggiori.

È stata la squadra calabrese a manovrare di più il pallone e a cercare la verticalizzazione senza però trovare sbocchi permettendo alla Ternana di controllare agevolmente anche sul cosiddetto possesso palla degli avversari.

La partita è stata intensa dal punto di vista agonistico, ma priva di soluzioni da goal, un batti e ribatti a centrocampo e marcature strette sui portatori di palla.

Al 26’ la gara si è sbloccata per merito di Palumbo, che ha insistito a rubare palla all’avversario prima di “sciabolare” per Partipilo, il cui diagonale ad incrociare ha “pescato” il palo lungo del portiere Colombi segnando l’1 a 0 rossoverde.

Ora la formazione ospite è partita all’assalto, mentre la Ternana ha “fatto quadrato” sulla marcatura per poi provare a ripartire con i suoi contropiedisti.

Al 35’ azione veloce in ribaltamento della Ternana con un bel lancio su Partipilo, uscita a vuoto di Colombi, e rete dell’attaccante vanificata da un fuorigioco.

La Ternana ha cercato di “giocare d’anticipo” e spesso ci è riuscita con successo partendo dal sacrificio del gruppo nel tamponare la reazione degli avversari.

Secondo tempo. Ternana subito pericolosa con Agazzi fermato all’ultimo.

Servito da Corrado, il tiro del centrocampista è stato deviato da Liotti.

All’inizio della ripresa le squadre hanno operato delle sostituzioni.

La Ternana ha sfruttato le fasce laterali ed il “ragazzino” Corrado si è dimostrato molto bravo a sfruttare questo tipo di situazioni ed anche il resto, visto la buona partita complessiva giocata dal giovane terzino rossoverde.

La Reggina si è fatta vedere al 12’ con Pierozzi, ma la palla è uscita di un po’.

La Ternana ha risposto con un sinistro molto insidioso di Palumbo in diagonale.

Ad una decina di minuti dal termine Inzaghi ha provato la “carta” Santander per dare maggiore peso all’attacco, visto la rimonta da fare, con una squadra un po’ sulle sue fino a quel momento dell’incontro, ma il finale è stato diverso ad iniziare dal colpo di testa ravvicinato di Fabbian per la Reggina in “bocca” a Iannarilli.

Occasione per Sorensen al 43’, che si è conclusa con un nulla di fatto prima del rocambolesco finale dove Iannarilli è Bodgan hanno salvato il risultato.

TERNANA-REGGINA 1-0

Il Tabellino

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli, Coulibaly (1’ st. Proietti), Palumbo (25’ st. Sorensen), Di Tacchio, Favilli (25’ st. Ferrante), Capuano, Partipilo (38’ st. Falletti), Diakitè (7’ st. Celli), Bodgan, Agazzi, Corrado. All. C. Lucarelli

REGGINA (4-3-3): Colombi, Cionek (1’ st. Camporese), Menez (23’ Gori), Crisetig, Fabbian, Ricci (1’ st. Canotto), Pierozzi, Gagliolo, Liotti (13’ st. Cicerelli), Giraudo (36’ st. Santander), Rivas. All. F. Inzaghi

ARBITRO: Francesco Meraviglia di Pistoia

ASSISTENTI: Fabiano Preti (Mantova); Stefano Alassio (Imperia)

IV UFFICIALE: Davide Di Marco (Ciampino)

VAR: Davide Massa (Imperia); Pietro Dei Giudici (Latina)

RETI: 26’ pt. Partipilo (Ternana)

AMMONITI: Di Tacchio (Ternana), Cionek (Reggina), Celli (Ternana)

ANGOLI: 5 a 6 per la Reggina

RECUPERO: 2’ pt.; 5’ st.

SPETTATORI: 5.320 spettatori (1.723 abbonati compresi 135 ospiti).

Incasso 47.179