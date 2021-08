Vuelta: Caruso conquista la 10^ tappa

Damiano Caruso (Bahrain Victorious) ha ottenuto un'impressionante vittoria di tappa in cima all'Alto de Velefique, nella tappa 9 de La Vuelta 21, dopo una giornata ricca di azione nelle montagne andaluse. Lo scalatore italiano ha fatto parte della fuga che è emersa solo dopo 90 km di battaglia. Ed è andato in solitaria sulle piste dell'Alto Collado Venta Luisa con 71 km per respingere alla fine i contendenti della classifica generale sull'ultima salita della giornata. Secondo della tappa, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha stretto la presa su La Roja davanti a Enric Mas (Movistar Team) alla vigilia del giorno di riposo. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Mikel Landa (Bahrain Victorious) hanno faticato sulla salita andalusa.

Correlati