Pogacar , suo l’ultimo sigillo al Tour de France

Foto: A.S.O. / Charly López

Le Markstein Fellering, sabato 22 luglio – Il duello tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar è durato fino alla fine dell’ultima tappa di montagna del 110° Tour de France, quando lo sloveno ha superato il danese a Le Markstein per ottenere la sua undicesima vittoria di tappa, la seconda quest’anno. Felix Gall si è messo in mezzo a loro e Vingegaard ha mantenuto la maglia gialla alla vigilia del gran finale di Parigi, ma la penultima tappa è stata davvero un fuoco d’artificio atteso per Thibaut Pinot che ha corso da solo in testa davanti ai suoi tifosi prima di tagliare il traguardo in settima posizione.

L’italiano Giulio Ciccone conquista matematecamente la maglia a Pois quale migliore scalatore del Tour.

Domani la passerella a Parigi.

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 20^ TAPPA

1) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2) Felix Gall (AG2R Citroën) s.t.

3) Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) s.t.

4) Adam Yates (UAE Team Emirates) s.t.

5) Simon Yates (Jayco AlUla) +7″

LA CLASSIFICA GENERALE

Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 79h16’38”

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +07’29”

Adam Yates (UAE Team Emirates) +10’56”

Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +12’23”

Simon Yates (Jayco AlUla) +12’57”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 377 pt

Mads Pedersen (Lidl-Trek) 238 pt

Bryan Coquard (Cofidis) – 188 pt

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 146 pt

Kasper Asgreen (Soudal Quick Step) 125 pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE)

Giulio Ciccone (Lidl-Trek) 105 pt

Felix Gall (AG2R ) 92 pt

Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 89 pt

Neilson Powless (EF Education) 58 pt

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 55 pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 79h24’07”

Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +05’28”

Felix Gall (AG2R Citroen) +08’40”