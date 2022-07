Volley – SuperLega, ecco il calendario: esordio alla Kioene Arena contro Modena

Svelato il calendario della SuperLega 2022-23. Per i bianconeri avvio di campionato da brividi con Modena, Civitanova e Perugia nelle prime quattro giornate. All’ultima giornata, invece, tocca a Piacenza.

FORMAT. Aprirà le danze il 2 ottobre il 78° Campionato di Pallavolo Maschile, con la regular season che si chiuderà il 12 marzo 2023. Poi spazio ai PlayOff: le prime 8 squadre si giocheranno quelli per il titolo, le restanti il posto in Challenge Cup. La novità riguarda le perdenti delle semifinali, infatti dalla prossima stagione si affronteranno e chi vincerà accederà alla successiva Champions League, mentre chi uscirà sconfitto giocherà la CEV Cup.

Non sono previsti turni infrasettimanali, ad eccezione dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia in programma tra il 28 e il 29 dicembre.

IL CALENDARIO.

Giornata 1: Andata 2 Ottobre 2022 – Ritorno 18 Dicembre 2022

Pallavolo Padova – Modena Volley

Giornata 2: Andata 9 Ottobre 2022 – Ritorno 26 Dicembre 2022

Cucine Lube Civitanova – Pallavolo Padova

Giornata 3: Andata 16 ottobre – Ritorno 8 Gennaio 2023

Top Volley Cisterna – Pallavolo Padova

Giornata 4: Andata 23 Ottobre 2022 – Ritorno 15 Gennaio 2023

Pallavolo Padova – Sir Safety Susa Perugia

Giornata 5: Andata 30 Ottobre 2022 – Ritorno 22 Gennaio 2023

Gioiella Prisma Taranto – Pallavolo Padova

Giornata 6: Andata 6 Novembre 2022 – Ritorno 29 Gennaio 2023

Pallavolo Padova – Emma Villas Aubay Siena

Giornata 7: Andata 13 Novembre 2022 – Ritorno 5 febbraio 2023

Pallavolo Padova – Allianz Milano

Giornata 8: Andata 20 Novembre 2022 – Ritorno 12 Febbraio 2023

WithU Verona – Pallavolo Padova

Giornata 9: Andata 27 Novembre 2022 – Ritorno 19 Febbraio 2023

Pallavolo Padova – Vero Volley Monza

Giornata 10: Andata 4 Dicembre 2022 – Ritorno 5 Marzo 2023

Itas Trentino – Pallavolo Padova

Giornata 11: Andata 11 Dicembre 2022 – Ritorno 12 Marzo 2023

Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Eventuali Quarti di finale Del Monte Coppa Italia: 28-29 dicembre 2022



ROSTER. Ecco con quali uomini coach Cuttini affronterà il prossimo campionato:

Palleggiatori: Saitta, Zoppellari

Centrali: Canella, Crosato, Volpato, Cengia

Schiacciatori: Asparuhov, Desmet, Gardini, Takahashi

Opposti: Petkovic, Guzzo

Liberi: Zenger, Lelli

COMMENTO. Queste le parole del Direttore Generale bianconero Stefano Santuz a margine della presentazione del calendario: “Le avversarie che andiamo ad affrontare non condizionano il nostro modo di approcciare le gare. Non esistono squadre deboli, quindi affrontarle prima o dopo non cambia molto. Cercheremo di farci trovare pronti per l’inizio del campionato, consapevoli che sia noi sia i nostri avversarsi potremmo avere ancora qualche difficoltà. Guardiamo a noi stessi e cercheremo di fare il massimo ogni partita, a prescindere dall’avversario”.

Francesco Munari

Ufficio stampa Kioene Padova