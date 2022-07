Tour de France , prima vittoria di Laporte. Vingegaard conserva maglia gialla.

foto -©A.S.O. / Charly Lopez

Cahors, venerdì 22 luglio – Christophe Laporte ha evitato che il paese ospitante rimanesse senza vittorie di tappa come nel Tour de France del 1926 e del 1999, arrivando alla vittoria quasi 2 km prima del traguardo della tappa 19 a Cahors. Ha sorpreso i velocisti puri Jasper Philipsen e Alberto Dainese che sono arrivati ​​​​secondo e terzo. Ha ottenuto il via libera da Wout van Aert per andare a ottenere la quinta vittoria di tappa in questo Tour de France per Jumbo-Visma, la sua prima personale all’età di 29 anni dopo essere passato da Cofidis a Jumbo-Visma, la squadra olandese che continua a dominare la classifica generale con Jonas Vingegaard due giorni prima di raggiungere Parigi.

Ordine d’Arrivo

1. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) in 3h52’04”

2. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a 01”

3. Alberto Dainese (Team DSM) a 01”

CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in 75h45’44”

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 3’21”

3. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 8’00”

Classifica Maglie

Gialla

Jonas Vingegaard

(Jumbo-Visma)

Verde

Wout van Aert

(Jumbo-Visma)

Pois

Simon Geschke

(Cofidi)

Bianca

Tadej Pogacar

(Emirati Arabi Uniti Team Emirates)