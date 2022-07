Svelato il calendario della Superlega: ecco il percorso dell’Allianz Powervolley Milano

Dodici squadre, ventidue partite di regular season: il 78° campionato italiano di pallavolo maschile Superlega Credem Banca ha svelato il suo volto ed il cammino che attenderà l’Allianz Powervolley Milano nella stagione 2022-2023, presentazione ufficiale dei calendari, svoltasi nell’auditorium del Centro Congressi di del Zanhotel & Meeting Centrgross a Bologna nell’ultimo giorno di Volley Mercato organizzato dalla Lega Pallavolo Seria A.

Dodici dunque le squadre iscritte al prossimo campionato che la formazione di coach Piazza dovrà affrontare nelle ventidue sfide di regular season della stagione, che prenderà ufficialmente il via il 2 ottobre per concludersi il 15 marzo. La nuova Powervolley targata Allianz, riparte dunque con il botto: l’esordio stagionale avverrà tra le mura amiche dell’Allianz Cloud per il match contro i pontini della Top Volley Cisterna. Nella cerimonia finale della tre giorni del Volley Mercato, alla presenza dei massimi dirigenti delle società di Superlega, Serie A2 e A3, sono stati infatti stilati i calendari ufficiali della nuova stagione che vedrà il club del presidente Lucio Fusaro impegnato in un cammino insidioso ma altresì entusiasmante. La competitività del campionato renderà ogni scontro ricco di sorprese e spettacolo, con l’Allianz Powervolley pronta ad affrontare in serie Monza, Siena, Modena, Verona, Perugia, Padova, con il focus centrato sui confronti con i big match contro la formazione modenese e umbra. Le ultime quattro partite vedranno il termine del girano d’andata affrontare Milano con i big match Trento, Piacenza e Civitanova, per concludersi nella prima metà di dicembre con Taranto.

Il 2023 si apre con il campionato di Superlega sempre protagonista con la 3° giornata di ritorno per l’Allianz Powervolley in terra toscana con la neopromossa Emma Villas (8 gennaio). Date da evidenziare per il girone di ritorno per gli appassionati di volley sarà la sfida con Modena Volley il 15 gennaio, i confronti con Perugia e Trento rispettivamente per la 6° e la 9° giornata che andranno in scena all’Allianz Cloud. Mentre quarti di finale e final four di Coppa Italia si disputeranno rispettivamente il 28/29 dicembre ed il25/26 febbraio.

Di seguito il calendario completo ed il percorso dell’Allianz Powervolley Milano:

1a Giornata (Andata: 02/10/2022 | Ritorno: 18/12/2022): Allianz Powervolley Milano – Top Volley Cisterna

2° Giornata (Andata: 09/10/2022 | Ritorno: 26/12/2022): Vero Volley Monza -Allianz Powervolley Milano

3° Giornata (Andata: 16/10/2022 | Ritorno: 08/01/2023) Allianz Powervolley Milano – Emma Villas Aubay Siena

4° Giornata (Andata: 23/10/2023 | Ritorno: 15/01/2023): Modena Volley – Allianz Powervolley Milano

5° Giornata (Andata: 30/10/2022 | Ritorno: 22/01/2023): WithU Verona – Allianz Powervolley Milano

6° Giornata (Andata: 06/11/2022 | Ritorno: 29/01/2023): Sir Safety Susa Perugia – Allianz Powervolley Milano

7° Giornata (Andata: 13/11/2022 | Ritorno: 05/02/2023): Pallavolo Padova – Allianz Powervolley Milano

8° Giornata (Andata: 20/11/2022 | Ritorno: 12/02/2023): Allianz Powervolley Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza

9° Giornata (Andata: 27/11/2022 | Ritorno: 19/02/2023): Itas Trentino – Allianz Powervolley Milano

10° Giornata (Andata: 04/12/2022 | Ritorno: 05/03/2023): Allianz Powervolley Milano – Cucine Lube Civitanova

11° Giornata (Andata: 11/12/2022 | Ritorno: 12/03/2023): Gioiella Prisma Taranto – Allianz Powervolley Milano





Martina Pollini