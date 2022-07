Nei giorni 8, 9 e 10 luglio Ragazze Nel Pallone, per il suo quattordicesimo anno di fila, ha reso omaggio allo sport femminile. Il numeroso pubblico presente ha potuto assistere ad una grande rassegna sportiva, che ha visto svolgersi tornei divertenti e dibattiti interessanti, in una tre giorni intensa e multiforme.

Ragazze Nel Pallone conclude il suo appuntamento annuale mandando in scena gli sport sulla sabbia, che ormai sono divenuti un “classico” delle sue divertenti estati.

Sabato 23 luglio a Padova allo Spazio 21, dalle ore 15.00 in poi, le organizzatrici vi aspettano per una giornata all’insegna del divertimento e del confronto sportivo all’aria aperta.

Ci sarà il beach soccer, disciplina all’aperto che ormai da anni appassiona moltissime persone in tutto il mondo e che al femminile sta riscontrando risultati di rilievo.

Il volley è lo sport più praticato in Italia, al femminile: in Italia quasi i quattro quinti degli atleti sono donne. Il beach volley è una sua versione spettacolare e Ragazze Nel Pallone la ripropone anche in questa edizione 2022.

La novità dell’edizione dell’anno in corso però, è il beach handball, versione estiva della pallamano indoor. Benchè abbia un regolamento piuttosto differente rispetto alla pallamano tradizionale, non viene meno la sua spettacolarità e la sua dinamicità.

Ragazze Nel Pallone vi aspetta per un’altra giornata dedicata alle donne ed alla loro voglia di stare insieme facendo sport.