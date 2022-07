La cantina Serena Wines 1881 dà il nome agli INTERNAZIONALI di TENNIS – Cordenons #SERENA WINES 1881 TENNIS CUP 2022

dal 24 al 30 luglio Torneo Internazionale Femminile – ITF World Tennis Tour W60 dal 31 luglio al 7 agosto – Torneo Internazionale Maschile – ATP Challenger 80 –

Conegliano, 21 luglio 2022. Scende in campo, questa volta di terra rossa, con la maglia del Main Title Sponsor #SERENAWINES1881TENNISCUP 2022 la cantina veneta di Conegliano che con questa scelta non fa che confermare il suo amore per i campi da gioco e lo storico impegno della famiglia Serena nel mondo dello sport.

Il marchio Serena Wines accompagna da parecchi anni diverse squadre in varie discipline. Tra queste il TVB Basket e la Benetton Rugby, il Prosecco DOC Imoco Volley e l’Hockey Cortina, la Triestina Calcio e il Cesena Calcio, senza dimenticare il sostegno a diversi Tornei tennistici e svariati Tennis Club italiani e non.

“Sono particolarmente orgoglioso di poter dare quest’anno il nome ai tornei internazionali che si disputeranno sui campi dell’Eurosporting Cordenons, nel vicino Friuli Venezia Giulia – afferma Luca Serena, oggi alla guida della Serena Wines 1881, come quinta generazione di un’azienda familiare che porta benissimo i suoi 141 anni –Lo sport incarna valori universali importantissimi, quali lo spirito di sacrificio e la determinazione nel raggiungere gli obiettivi, condivisi dalla nostra famiglia e dalla nostra azienda.

Saranno due settimane all’insegna del grande tennis, assicurano gli organizzatori che tra gli iscritti vantano nomi di spicco sia tra le fila dell’ITF World Tennis Tour W60, il Torneo Internazionale Femminile che si disputerà dal 24 luglio al 30 luglio, sia tra quelle dell’ATP Challenger 80 –Torneo Internazionale Maschile che avrà luogo dal 31 luglio al 7 agosto. Entrambi i tornei sono sostenuti anche dal Comune di Cordenons e dalla Regione del Friuli Venezia Giulia.

“Da sempre il mondo dello sport mi affascina: il tennis è la mia grande passione fin da bambino, proprio per questo la nostra sponsorizzazione acquisisce sempre maggior valore e importanza, come dimostra il ruolo di main title sponsor in questa edizione degli Internazionali di Tennis di Cordenons. Quest’anno abbiamo allargato i nostri orizzonti con nuovi progetti, tra cui quello legato allo sport paralimpico. Abbiamo infatti iniziato una collaborazione con Obiettivo3, progetto di avvio allo sport per ragazzi disabili fondato da Alex Zanardi – conclude Luca Serena – a cui abbiamo dedicato due bottiglie in edizione speciale, che saranno anche il premio per i vincitori dei tornei.”